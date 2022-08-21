Парад россиян может быть только таким, – Зеленский о выставке разбитой техники в Киеве

В Киеве прошла выставка горелой техники россиян. "Взять столицу" врагу удалось лишь металлоломом.

российские оккупанты мечтали захватить Украину через несколько дней. Воины ВСУ поломали все планы оккупантов, и теперь захватить площади наших городов может только горелая российская техника.

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Парад уничтоженной техники россиян в столице

В Киеве прошла демонстрация уничтоженной техники российских оккупантов. У россиян был другой план, но воины ВСУ внесли в него очень серьезные коррективы.

Президент Владимир Зеленский распространил видео с парада техники оккупантов.

"Парад" российской техники в Украине может быть только таким,

– написал глава государства.

Видео парада трофейной техники врага:

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также не обошел вниманием столь громкое событие в центре столицы.

Убийцы, террористы и преступники, униженные ВСУ. Это все о россии и их "Киеве за 3 дня",

– написал Ермак.

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В Севастополе раздался мощный взрыв. Оккупанты заявили, что это не "хлопок", а работа их ПВО, эффективность которой они никак не могут доказать.

россияне снова обстреляли Харьков. Известно, что возник пожар в Киевском районе.

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