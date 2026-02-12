Лучше продолжать воевать, чем подписать невыгодный договор – Зеленский

Российско-украинская война продолжается уже почти 4 года. При этом Владимир Зеленский готов продолжать борьбу, если это потребуется для достижения достойного и длительного мира.

Соответствующее заявление президент Украины сделал в интервью для The Atlantic.

Как глава государства прокомментировал положение на фронте?

В близком кругу президента растет тревога, ведь время для достижения договоренностей быстро истекает. Если этой весной не удастся договориться об окончании войны, страна рискует погрязнуть во многолетнем конфликте.

Однако сам Владимир Зеленский уверяет, что он скорее откажется от любого соглашения, чем заставит украинцев принять невыгодный компромисс.

Украина точно не проиграет,

– твердо подчеркнул он, отвечая на вопрос о ситуации на поле боя.

Издание отмечает, что во время беседы Зеленский несколько раз четко заявил, что он не примет никакого соглашения, умаляющего достоинство Украины.

Некоторые из его близкого круга считают эту жесткую позицию чрезмерной, в то время как другие уверены, что именно такая твердость и есть отражение характера всей нации.

"Мы стремимся как можно быстрее покончить с войной", – сказал он, но сразу уточнил, что это не означает готовности идти на уступки ради быстрого, но плохого мира.

Заметим, ранее украинский президент подчеркивал, что война закончится только тогда, когда этого захочет не только Украина, но и агрессор. Поэтому, по его мнению, США должны оказывать реальное давление на Россию.

