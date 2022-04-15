Зеленский прокомментировал потопленную "Москву" и "инциденты" в Белгороде

Владимир Зеленский не подтвердил причастность ВСУ к потоплению российского крейсера "Москва". Его волнует только то, что происходит в рядах украинского войска.

Об этом глава государства сообщил в четверг, 14 апреля, в разговоре с журналистом ВВС Клайвом Майри, отвечая на вопрос о ликвидации флагмана черноморского флота России.

Читайте также "Информация – тоже наше оружие": в Минобороны не подтвердили и не опровергли потопление "Москвы"

"Я думаю только о том, что происходит с нашими войсками, меня волнует, что происходит с нашей армией и с нашими Вооруженными Силами, потому что они защищают нашу страну", – сказал президент.

То, что происходит в армии РФ, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокируют, кстати, Черное море, мне, честно говоря, одинаково. Если она уменьшится, это неплохо,

– продолжил Владимир Зеленский.

"Инциденты" в Белгороде

Глава государства прокомментировал угрозы Киеву, к которым прибегли в Кремле после "инцидентов" в Белгороде. Он подчеркнул:

Украина серьезно относится к угрозам, потому что они связаны с тем, что погибают наши люди;

При этом украинское государство не опасается ни одного заявления российских оккупационных войск;

Более того, в Киеве убеждены, что нужно отвечать на все шаги, которые нам угрожают.

В ВСУ прокомментировали уничтожение "Москвы": смотрите видео