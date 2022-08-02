Наша цель – регулярность и непрерывность, – Зеленский о первом судне с зерном в Стамбуле

В Босфор прошло первое судно с украинским зерном. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что наша цель в этом процессе – регулярность.

Судно прошло по маршруту в Черном море, который был согласован для разблокирования наших портов. Об этом президент заявил в традиционном вечернем обращении.

Важно Судно RAZONI, следующее из порта Одессы в Стамбул, успешно прошло "зерновой коридор"

Процесс должен быть регулярным

Зеленский подчеркнул, нужно сделать так, когда один корабль выходит из порта, должны быть уже и другие суда – и загружаемые, и те, что на подходе к порту.

Непрерывность и регулярность – это нужный принцип. Нужен всем потребителям нашей агропродукции,

– добавил президент.

Он отметил, что экспорт в этом году нужен, чтобы у наших фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году. Это вопрос продовольственной безопасности и для нашей страны.

Президент напомнил, что россия провоцировала продовольственный кризис для того, чтобы использовать поставки пшеницы, кукурузы, растительного масла как оружие. Также страна-агрессорка делает с газом и нефтью – создает дефицит и провоцирует повышение цен.

Смотрите больше – обращение Зеленского за 2 августа: видео

Судно RAZONI, следовавшее из порта Одессы в Стамбул, успешно прошло "зерновой коридор". Оно перевозит 26 тысяч тонн кукурузы. В Стамбул RAZONI должен прибыть ночью 3 августа.