Президент отметил, что говорил о необходимости ускорения поставок и во время саммита НАТО. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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Уже работают над конкретными решениями

Глава Украины отметил, что гарантировать безопасность в Европе пока невозможно без нашего государства. Поэтому наша власть сейчас делает все, чтобы эта очевидность была трансформирована в конкретные решения.

Нам нужны четкие гарантии безопасности – они у нас будут, и я сегодня обратился с призывом к членам НАТО найти такой формат решений, предусматривающий полноценное участие Украины в нашей общей европейской архитектуре безопасности,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что призвал не только ускорить поставки систем противоракетной обороны, но и значительно усилить давление на государство-террориста. Ведь один лишь сегодняшний удар России по городу Николаев доказывает, что давления на агрессора недостаточно.

Туда прилетели 10 ракет, ударившие по гражданским объектам. Разбор завалов продолжался в течение дня и по состоянию на вечер известно уже о пяти погибших. "А еще удар по Очакову, по Днепру, продолжились российские обстрелы в Харьковской области, в Сумской области, также на Донбассе", – подытожил день глава государства.

Главное о ракетном обстреле Николаева:

Жители города услышали взрывы после 7 часов утра. Впоследствии власти подтвердили, что по городу были "прилеты". Одно из попаданий было в пятиэтажный жилой дом.

Россияне разрушили квартиры с третьего по пятый этажи одного из подъездов. Там вспыхнул пожар. Сначала сообщали о двух погибших и трех пострадавших, но затем цифры выросли.

Среди пострадавших была маленькая девочка. Сеть тронуло видео, где она спела гимн Украины во время того, как ей оказывали помощь.

Обращение Владимира Зеленского за 29 июня: смотрите видео