Президент зауважив, що говорив про необхідність пришвидшення постачання й під час саміту НАТО. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

До теми Вже є домовленості з партнерами щодо потужної ППО, – Зеленський

Уже працюють над конкретними рішеннями

Очільник України наголосив на тому, що гарантувати безпеку у Європі наразі неможливо без нашої держави. Тому наша влада зараз робить усе, щоб, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення.

Нам потрібні чіткі гарантії безпеки – вони в нас будуть, і я сьогодні звернувся із закликом до членів НАТО знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що закликав не лише прискорити постачання систем протиракетної оборони, а й значно посилити тиск на державу-терориста. Адже один лише сьогоднішній удар Росії по місту Миколаїв доводить, що тиску на агресора недостатньо.

Туди прилетіли 10 ракет, якими вдарили по цивільних об'єктах. Розбір завалів тривав протягом дня та станом на вечір відомо вже про п'ятьох загиблих. "А ще удар по Очакову, по Дніпру, продовжилися російські обстріли на Харківщині, в Сумській області, також на Донбасі", – підсумував день глава держави.

Головне про Ракетний обстріл Миколаєва:

Жителі міста почули вибухи після 7 години ранку. Згодом влада підтвердила, що по місту були "прильоти". Одне з влучань було в п'ятиповерховий житловий будинок.

Росіяни зруйнували квартири з третього по п'ятий поверхи одного з під'їздів. Там спалахнула пожежа. Спочатку повідомляли про двох загиблих та трьох постраждалих, але потім цифри зросли.

Серед постраждалих була маленька дівчинка. Мережу зворушило відео, де вона заспівала гімн України під час того, як їй надавали допомогу.

Звернення Володимира Зеленського за 29 червня: дивіться відео