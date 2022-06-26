Таку заяву зробив 26 червня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

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Партнерам треба рухатися швидше, – Зеленський

Глава держави про це говорив коментуючи чергові ракетні удари, які росіяни завдали в цей день по містах України. Він підкреслив, що частина ракет були збиті.

Проте, на жаль, деякі із запущених ворогом боєприпасів влучили в ціль. Зокрема, житловий будинок і дитячий садочок у Києві.

Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі,

– сказав президент.

Він наголосив, що це не той випадок, коли можна зачекати. Адже затягування передачі зброї нашій державі це насправді запрошення для Росії бити продовжувати завдавати удари. Тобто вбивати наших захисників, а також цивільних у власних домівках. "Окупантів – цих терористів – треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути й когось переграти", – підсумував очільник України.

Звернення Володимира Зеленського за 26 червня: дивіться відео