Це гарантує додаткові 500 – 1000 кілометрів безпеки для кожного європейського міста, наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

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Необхідно посилити санкції

Політик відзначив, що підлість цих атак полягає в тому, що обстрілювали або з глибини території Росії, або з Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів.

Це стратегічний виклик для безпеки усієї Європи,

– наголосив Резніков.

Тому потрібно посилити санкції проти Росії, аби вона не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю. Вона містить безліч комплектуючих, які постачають компанії з країн НАТО.

Масові обстріли українських міст