Вартість однієї ракети сягає від 5 мільйонів доларів та вище. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Важливо Атака по багатоповерхівці та щонайменше 5 поранених: що відомо про ракетні удари по Києву

Одні з найдорожчих російських ракет

Ракети запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з акваторії Каспійського моря. На озброєнні цих бомбардувальників стоять високоточні ракети типу Х-101. Ймовірно, ними і били по Києву. Ракетам прокладають маршрут від Каспію. Вони летять, притискаючись до землі, а це значно ускладнює їх виявлення для наших сил ППО.

Раніше Ігнат теж зазначав, що ракети Х-101 – одні з найдорожчих, які є в Росії.

Росіяни перекинули бомбардувальники на Північ

Речник припустив, що по Черкащині росіяни вже вдарили ракетами типу Х-22. Вони можуть розвивати швидкість близько 3 тисяч кілометрів за годину. Запускають їх з дальніх бомбардувальників ТУ-22М3.

Раніше Росія запускала ракети з Ростовської області чи Чорного моря. Тепер окупанти перекинули ці літаки на північ. Залітаючи в повітряний простір Білорусі, бомбардувальник завдає ударів по північних областях, бо ракета має дальність лише 600 кілометрів.

До речі, найбільш руйнівними, за словами Ігната, є комплекси "Іскандер" та радянська "Точка-У". Збивати їхні ракети українській ППО найважче.

Ракетний удар по Києву: що відомо

Одна з російських ракет влучила у київську багатоповерхівку в Шевченківському районі. Спалахнула пожежа.

Внаслідок обстрілу постраждали 6 людей. Одна людина, на жаль, загинула. Чотирьох поранених госпіталізували, серед них – 7-річна дівчинка. Двоє зазнали легких травм, тож лікуватимуться амбулаторно.

Ще одна ворожа ракета прилетіла у дитячий садок, а решту – збили підрозділи протиповітряної оборони. Також снаряд пошкодив водогін в районі.

Дивіться більше – що відомо про обстріл Києва: відео