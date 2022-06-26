Такое заявление сделал 26 июня президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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Партнерам нужно двигаться быстрее, – Зеленский

Глава государства об этом говорил комментируя очередные ракетные удары, которые россияне нанесли в этот день по городам Украины. Он подчеркнул, что часть ракет были сбиты.

Однако, к сожалению, некоторые из запущенных врагом боеприпасов попали в цель. В частности, жилой дом и детский сад в Киеве.

Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что это не тот случай, когда можно подождать. Ведь затягивание передачи оружия нашему государству это действительно приглашение для России бить продолжать наносить удары. То есть убивать наших защитников, а также гражданских в собственных домах. "Оккупантов - этих террористов - надо бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть", - подытожил глава Украины.

Обращение Владимира Зеленского за 26 июня: смотрите видео