Им все равно куда бить, – Зеленский об ударе по Одессе во время визита премьера Греции
Россия ударила по Одессе тогда, когда там находился премьер Греции Кириакос Мицотакис. Президент Украины не оставил это без своего внимания.
Россия снова ударила по Одессе. Владимир Зеленский отметил, что в результате этой атаки есть раненые и погибшие, передает 24 Канал.
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Им все равно, куда бить
По словам Владимир Зеленского, и так понятно, с кем мы имеем дело. Он отметил, что россиянам все равно, куда бить.
Он также рассказал, что знает, что сегодня были раненые и погибшие в результате российского удара. В то же время всех деталей президент не знает.
Вот, что мы видим. Это показывает, что нам нужно защищаться,
– отметил Зеленский.
Украинский лидер в очередной раз напомнил, что Украине нужны средства противовоздушной обороны для того, чтобы обеспечить защиту украинского неба, ведь россияне могут целиться и в гражданских, и в военных, и в международных гостей.
В то же время он также сказал, что мы все равно усиливаемся каждый день.
Россия ударила по Одессе во время визита в город премьера Греции. Издание Protothema утверждает, что целью российских войск был кортеж президента Украины Владимира Зеленского. По их информации, взрыв произошел, когда он находился в 150 метрах от местонахождения греческой делегации во главе с Мицотакисом.
Он также прокомментировал удар. Греческий чиновник отметил, что Владимир Зеленский с командой объясняли делегации значение порта, где проходил брифинг, и рассказывали, что делается для его восстановления.
В частности, мы увидели, каких порт подвергся разрушениям в результате атак. В конце визита мы услышали сигнал воздушной тревоги и мощные взрывы рядом с нами,
– сказал Мицотакис.
После этого он отметил, что война касается всех и никого не жалеет.
К счастью, никто не пострадал.
Россия ударила по Одессе
- Россия продолжает наносить по Украине удары с воздуха. В частности, в ночь на 6 марта агрессор массированно атаковал наше государство ударными дронами-камикадзе. Воздушные силы проинформировали, что враг запустил 42 беспилотника, однако Силы противовоздушной обороны уничтожили 38.
- Взрывы еще вечером 5 марта прогремели в Одессе. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала. Также известно, что их было несколько волн. В части города исчезал свет. Позже пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что в Одессе дроны маневрировали между многоэтажками.
- Кроме Одессы, под ударом оказался также Хмельницкий и Сумы. К счастью, обошлось без пострадавших.