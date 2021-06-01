Настоящее "союзное государство" России и Беларуси – это угроза Украине, – Зеленский

Владимир Зеленский высказался о создании "союзного государства" Беларуси и России. По его мнению, если проект таки реализуют, это станет настоящей угрозой для Украины.

Президент Украины в интервью немецкому изданию подчеркнул, что фактическое обьедання двух государств интегрирует оборонное сотрудничество и будет оказывать серьезное давление на наше государство.

Интересно Германия и Франция боятся называть Россию стороной конфликта, – Зеленский

Мы наблюдаем за тем, как Россия и Беларусь настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление,

– заявил Владимир Зеленский.

Резюмируя, он подчеркнул, что создание "настоящего союзного государства" России и Беларуси – это очевидная угроза для Украины.