Настоящее "союзное государство" России и Беларуси – это угроза Украине, – Зеленский

Владимир Зеленский высказался о создании "союзного государства" Беларуси и России. По его мнению, если проект таки реализуют, это станет настоящей угрозой для Украины.
Президент Украины в интервью немецкому изданию подчеркнул, что фактическое обьедання двух государств интегрирует оборонное сотрудничество и будет оказывать серьезное давление на наше государство.
Интересно Германия и Франция боятся называть Россию стороной конфликта, – Зеленский
Мы наблюдаем за тем, как Россия и Беларусь настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление,
– заявил Владимир Зеленский.
Резюмируя, он подчеркнул, что создание "настоящего союзного государства" России и Беларуси – это очевидная угроза для Украины.
Что известно о союзном государстве?
Это проект интеграции России и Беларуси, который существует еще с 1997 года. Он предусматривает поэтапное создание совместных между двумя государствами ряда пространств:
политического,
экономического,
военного,
таможенного,
законодательного,
культурного.
Несмотря на то, что сам проект существует уже 24 года, особых успехов в его воплощении, по меньшей мере официально, не было.