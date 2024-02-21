Зеленский прокомментировал уничтожение 7 российских Су за неделю в обращении к украинцам
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение к жителям Украины. Президент подвел итоги 728 дня противостояния российской агрессии и уничтожения вражеских самолетов в течение последней недели.
Владимир Зеленский поблагодарил Воздушным силам за меткость. Защитники нашего неба сбили 7 российских боевых самолетов за неделю. Глава государства назвал защиту неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов одной из главных задач Украины на 2024 год.
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Зеленский объяснил приоритеты Украины в отношении партнеров
Владимир Зеленский высказался по поводу приоритета Украины относительно политики соседства и отношений с партнерами в ЕС. По его словам, украинский принцип состоит в прагматизме. Глава государства подчеркнул, что нужно максимально прагматично делать все, чтобы Украина и все её партнеры становились сильнее.
Также необходимо прагматично подходить к решению социальных и экономических проблем без лишней политизации и манипуляций отношениями между государствами и народами.
Обращение Владимира Зеленского 21 февраля: видео ОП
Зеленский прокомментировал ситуацию с Польшей
Глава государства отметил, что приоритет Украины сейчас напрямую касается отношений с Польшей.
Я предложил сегодня нашим партнерам в Польше ради общих интересов решить существующие проблемы на границе. Наше правительство, все наши институты готовы к встречам и диалогу. Я готов присоединиться к этим встречам. Очень важно, чтобы и Еврокомиссия была в диалоге. Нам всем нужен результат. И тем более, когда нашим государствам и народам в Европе так или иначе грозит российская агрессия. Когда украинцы и поляки или кто-либо другой в нашей Европе не находит общего языка между собой, от этого радуется только Москва,
– сказал Зеленский.
Зеленский рассказал о новых соглашениях
Украинский лидер заявил, что наше государство готовит новые и очень предметные договоры безопасности с партнерами.
Это и новая оборонная поддержка для наших воинов, и вполне конкретные финансовые гарантии для нашего государства, и политическое взаимодействие, приближающее Украину – наше государство, наше общество – к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе. Уже в ближайшие недели готовим несколько новых сделок безопасности,
– пояснил он.
Зеленский поблагодарил украинские команды, которые готовят эти соглашения, и партнеров.
Зеленский поблагодарил защитников
Свое обращение президент традиционно завершил словами благодарности нашим воинам и воительницам, защищающим Украину.
Ласточкино, Авдеевское направление. Новомихайловка, Марьинское направление. Синьковка, Купянское направление. Роботино, Запорожское направление. Наибольшая активность российских штурмов за эти сутки. И максимальная важная стойкость и храбрость наших воинов. Благодарю всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах,
– заявил украинский лидер.
Зеленский поблагодарил каждого и каждую, кто работает ради Украины и обороны, а также всех, кто помогает. По его словам, верить в Украину означает верить в себя и работать на общую силу. Глава государства подчеркнул, что украинцы должны добиться своих целей и победить.