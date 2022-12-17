Украинский лидер объяснил, что вопрос в способности России совершить новое нападение. Об этом президент рассказал в интервью французскому изданию.

примите во внимание Они одержимы местью и хотят этого, – Зеленский о вероятности нового нападения России в 2023 году

Что сказал Зеленский о вероятности нового наступления в 2023 году

Владимир Зеленский объяснил, что Украина осознает возможность нового наступления на нас в 2023 году.

Мы можем понять их желание отомстить, это остается их одержимостью, их желанием напасть на нашу страну, оккупировать нашу территорию. Они никогда не отказывались от этого проекта,

– объяснил Зеленский.

Однако он отметил, что вопрос в том, способна ли Россия на это. А также в том, сможем ли мы с этим справиться.

Владимир Зеленский также сказал, что уверен – россияне все еще не избавились от своих захватнических желаний.

Вероятность нового нападения на Украину: заявления