Український лідер пояснив, що питання у спроможності Росії здійснити новий напад. Про це президент розповів у інтерв'ю французькому виданню.

Зауважте Вони одержимі помстою і хочуть цього, – Зеленський про ймовірність нового нападу Росії у 2023

Що сказав Зеленський про ймовірність нового наступу у 2023 році

Володимир Зеленський пояснив, що Україна усвідомлює ймовірність нового наступу на нас у 2023 році.

Ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися, це залишається їхньою одержимістю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього проєкту,
– пояснив Зеленський.

Проте він зауважив, що питання в тому, чи здатна Росія на це. А також в тому, чи зможемо ми з цим впоратись.

Володимир Зеленський також сказав, що впевнений – росіяни все ще не позбулись своїх загарбницьких бажань.

Ймовірність нового нападу на Україну: заяви

  • 15 грудня Валерій Залужний заявив, що Росія готує 200 тисяч солдатів. Ба більше, тоді ж Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що він не сумнівається у тому, що Кремль знову піде на Київ.
  • В американському Інституті вивчення війни пояснили, що Росія може спробувати відновити наступ на двох напрямках: уздовж кордону Харків – Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.
  • Також в ISW пояснили, що Москва хоче повторити масштабний наступ у найближчі місяці. Тобто мовиться про січень – лютий 2023 року. Детальніше про це читайте за посиланням.