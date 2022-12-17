Український лідер пояснив, що питання у спроможності Росії здійснити новий напад. Про це президент розповів у інтерв'ю французькому виданню.
Зауважте Вони одержимі помстою і хочуть цього, – Зеленський про ймовірність нового нападу Росії у 2023
Що сказав Зеленський про ймовірність нового наступу у 2023 році
Володимир Зеленський пояснив, що Україна усвідомлює ймовірність нового наступу на нас у 2023 році.
Ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися, це залишається їхньою одержимістю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього проєкту,
– пояснив Зеленський.
Проте він зауважив, що питання в тому, чи здатна Росія на це. А також в тому, чи зможемо ми з цим впоратись.
Володимир Зеленський також сказав, що впевнений – росіяни все ще не позбулись своїх загарбницьких бажань.
Ймовірність нового нападу на Україну: заяви
- 15 грудня Валерій Залужний заявив, що Росія готує 200 тисяч солдатів. Ба більше, тоді ж Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що він не сумнівається у тому, що Кремль знову піде на Київ.
- В американському Інституті вивчення війни пояснили, що Росія може спробувати відновити наступ на двох напрямках: уздовж кордону Харків – Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.
- Також в ISW пояснили, що Москва хоче повторити масштабний наступ у найближчі місяці. Тобто мовиться про січень – лютий 2023 року. Детальніше про це читайте за посиланням.