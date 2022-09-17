России не стоит давать и шанса об этом думать, – Зеленский о применении москвой ядерного оружия

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вероятность применения россией ядерного оружия – это вопрос уничтожения Земли. Поэтому, когда раздаются такие заявления, следует действовать решительно.

Зеленский не понимает, как мировые спецслужбы и разведки могут дать москве шанс даже думать об этом. Об этом украинский лидер рассказал в интервью Reuters.

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Мне кажется, этого не будет, если честно. Тем не менее мы не можем что-либо окончательно прогнозировать с этим государством,

– сказал президент.

Никакого диалога быть не может

Однако хуже всего, по словам президента, из-за страха пойти на согласие с государством-террористом. Зеленский уверен, что это точно можно будет назвать началом третьей мировой войны.

Договоренности дают таким государствам как россия возможность думать, что они способны, используя ядерное оружие или даже угрозы для него, захватывать территории и пытать людей.

Зеленский подчеркнул, что с такими людьми не может быть диалога. Меседжи по российскому телевидению об условиях использования ядерного оружия даже не нужно слушать. По словам лидера, нужно проанализировать, кто это сказал, и думать, как сделать так, чтобы этот человек больше никогда никому не угрожал.

"Ты не имеешь права угрожать миру! Кто ты такой?! В таких вопросах нужно ставить точку сразу", – подчеркнул Зеленский.

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