Зеленський не розуміє, як світові спецслужби та розвідки можуть дати москві шанс навіть думати про це. Про це український лідер розповів в інтерв'ю Reuters.

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Мені здається, цього не буде, якщо чесно. Тим не менш ми не можемо щось остаточно прогнозувати з цією державою,

– сказав президент.

Жодного діалогу бути не може

Однак найгірше, за словами президента, через страх піти на згоду з державою-терористкою. Зеленський переконаний, що це точно можна буде назвати початком третьої світової війни.

Домовленості дають таким державам як росія можливість думати, що вони спроможні, використовуючи ядерну зброю чи навіть погрози нею, захоплювати території та катувати людей.

Зеленський наголосив, що з такими людьми не може бути діалогу. Меседжі з російського телебачення про умови використоння ядерної зброї навіть не треба слухати. За словами лідера, потрібно проаналізувати, хто це сказав, і думати, як зробити так, щоб ця людина більше ніколи нікому не погрожувала.

"Ти не маєш права погрожувати світові! Хто ти такий?! В таких питаннях треба ставити крапку одразу", – наголосив Зеленський.

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