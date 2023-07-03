Об этом Зеленский заявил в интервью. Он подчеркнул, что Украина постоянно общается с ЦРУ, обсуждая ситуацию на фронте.

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"Это должно быть за кадром"

Зеленский подчеркнул, что во время разговора с Бернсом обсуждает важные вещи. В частности, что нужно Украине и как готовы действовать ВСУ.

Мое общение с руководителем ЦРУ всегда должно быть за кулисами,

– заявил Зеленский.

По словам президента Украины, страна от ЦРУ нет никаких секретов. Сейчас между Офисом Президента и правительством США хорошие отношения, а спецслужбы постоянно общаются друг с другом.

Кроме того, Зеленский постоянно контактирует с директором ЦРУ и имеет с ним хорошие отношения. Как рассказал президент в интервью, в ходе разговоров он делится с Бернсом важными вещами, связанными с полем боя.

Бернс совершил секретный визит в Украину

Издание The Washington Post заявило, что директор ЦРУ совершил секретный визит в Украину в начале июня. Как утверждают журналисты, целью поездки было подтверждение обязательств администрации Байдена обмениваться разведданными, чтобы помочь Украине защитить свою территорию.

Сообщается, что в частных разговорах военное руководство Украины заверило Бернса в том, что уже ближе к осени ВСУ "могут отвоевать значительную территорию", переместить артиллерию и ракетные системы к границе с контролируемым Россией Крымом. Кроме того, заверили, что ВСУ удастся продвинуться дальше на Восток Украины, а затем начать переговоры с Москвой.

Вместе с тем The Washington Post утверждает, что ЦРУ не давало оценку украинскому контрнаступлению.

Стоит отметить, что это не первый визит директора ЦРУ в Украину. За время полномасштабного вторжения их было несколько. И хотя они были секретными, однако анонимные источники в западных СМИ сообщали о таких поездках.