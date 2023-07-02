У Украины есть большое количество людей, готовых к производству новейших технологий. Кроме того, мы уже научились быстро ремонтировать все оружие. Об этом президент заявил в интервью испанским СМИ, пишет 24 Канал.

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"Будем защищать в любом случае"

Глава нашего государства привел в пример морские дроны, которые в отличие от кораблей стоят гораздо меньше, но способны защищать любое побережье: речное, морское. Президент уверен, что это очень важный сигнал для любого агрессора.

В этом случае России: вас никто не боится. Если будет агрессия против любого государства НАТО, любого государства Европы… Вы видели, как Украина воевала?! Вы видели, как весь мир объединился в помощи Украине?! Так вот, это серьезное предупреждение любому потенциальному агрессору, что мы своих не бросаем и будем защищать в любом случае,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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Когда Украина будет готова к дипломатии

Украинский лидер подчеркнул, что границы до полномасштабного вторжения не наши границы, ведь это была линия столкновения между Украиной и оккупантами. Переговорный процесс можно перезапустить только тогда, когда ВСУ выйдут на международно признанные границы государства.

"Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы действительно будем на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", – заявил президент.