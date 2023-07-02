В України є велика кількість людей, готових до виробництва новітніх технологій. Окрім того, ми вже навчилися дуже швидко ремонтувати всю зброю. Про це президент заявив в інтерв'ю іспанським ЗМІ, пише 24 Канал.

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"Будемо захищати у будь-якому випадку"

Глава нашої держави навів як приклад морські дрони, що на відміну від кораблів коштують набагато менше, але спроможні захищати будь-яке узбережжя: річкове, морське. Президент впевнений, що це дуже важливий сигнал для будь-якого агресора.

У даному випадку Росії: вас ніхто не боїться. Якщо буде агресія проти будь-якої держави НАТО, будь-якої держави Європи… Ви бачили, як Україна воювала?! Ви бачили, як весь світ об'єднався в допомозі Україні?! Так-от, це серйозне попередження будь-якому потенційному агресору, що ми своїх не кидаємо і будемо захищати у будь-якому випадку,

– підкреслив Володимир Зеленський.

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Коли Україна буде готова до дипломатії

Український лідер підкреслив, що межі до повномасштабного вторгнення не є нашими кордонами, адже це була лінія зіткнення між Україною та окупантами. Тож переговорний процес можна перезапустити тільки тоді, коли ЗСУ вийдуть на міжнародно визнані кордони держави.

"Тому ми ще раз наголошуємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом", – заявив президент.