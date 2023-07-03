Про це Зеленський заявив в інтерв'ю. Він наголосив, що Україна постійно комунікує з ЦРУ, обговорюючи ситуацію на фронті.

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"Це має бути за кадром"

Зеленський акцентував, що під час розмови із Бернсом обговорює важливі речі. Зокрема – що потрібно Україні та як готові діяти ЗСУ.

Моє спілкування з керівником ЦРУ завжди має бути за лаштунками,

– заявив Зеленський.

За словами Президента України, країна від ЦРУ немає жодних секретів. Нині між Офісом Президента та урядом США хороші стосунки, а спецслужби постійно спілкуються між собою.

Окрім того, Зеленський постійно контактує з директором ЦРУ та має з ним гарні стосунки. Як розповів президент в інтерв'ю, під час розмов він ділиться із Бернсом важливими речами, пов'язаними з полем бою.

Бернс здійснив секретний візит в Україну

Видання The Washington Post заявило, що директор ЦРУ здійснив секретний візит в Україну на початку червня. Як стверджують журналісти, метою поїздки було підтвердження зобов'язань адміністрації Байдена обмінюватися розвідданими, щоб допомогти Україні захистити свою територію.

Повідомляють, що у приватних розмовах військове керівництво України запевнило Бернса у тому, що вже ближче до осені ЗСУ "можуть відвоювати значну територію", перемістити артилерію і ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом. Окрім того, запевнили, що ЗСУ вдасться просунутися далі на Схід України, а потім розпочати переговори з Москвою.

Разом з тим, The Washington Post стверджує, що ЦРУ не давало оцінку українському контрнаступу.

Варто зазначити, що це був не перший візит директора ЦРУ до України. За час повномаштабного вторгнення їх було декілька. І хоча вони були секретними, проте анонімні джерела у західних ЗМІ повідомляло про такі поїздки.