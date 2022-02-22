Встреча президента с лидерами фракций была назначена на 19:00. Пока деталей не объявляют.

Заметьте Рада одобрила постановление-ответ на "признание" Россией боевиков

Что будут обсуждать на заседании

Владимир Зеленский встретится с руководителями парламентских фракций и групп на фоне последних событий. В частности, из-за признания Россией псевдореспублик на временно оккупированной территории Украины и вообще из-за угрозы, которую создает Кремль.

Сейчас продолжаются активные дискуссии касательно военного положения. В частности, этот вопрос обсуждали нардепы на заседании Верховной Рады.

Обратите внимание! Признав боевиков Россия фактически вышла из минских договоренностей. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Как следствие, против Кремля международные партнеры намерены ввести санкции. В частности, Германия уже приостановила сертификацию "Северного потока-2".

Признание боевиков Россией: последние новости

Из-за признания боевиков, в Украине заговорили о разрыве дипломатических отношений с Россией. Соответствующее обращение получил президент Владимир Зеленский. Однако в Кремле продолжают удивлять цинизмом и назвали такой шаг нежелательным.

Еще большим цинизмом отметился кремлевский глава МВД Сергей Лавров, который заявил, что Украина якобы "не имеет права на суверенитет", потому что якобы "с 2014 года наша страна не представляет весь народ".

После "признания" так называемых "республик" боевиков на Донбассе, украинский МИД отозвал из Москвы поверенного в делах Украины. С Василием Покотило проведут консультации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия Кремля являются фактически юридической основой для агрессии.

Верховная Рада 22 февраля одобрила постановление-ответ на "признание" Россией фейковых "республик" на оккупированном Донбассе.

Важно – Обращение Владимира Зеленского из-за признания боевиков: смотрите видео