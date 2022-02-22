Зустріч президента з лідерами фракцій призначили на 19:00. Поки що деталей не оголошують.

Зауважте Рада закликала відключити Росію від SWIFT: постанова-відповідь на "визнання" бойовиків

Що обговорюватимуть на засіданні

Володимир Зеленський зустрінеться з керівниками парламентських фракцій та груп на тлі останніх подій. Зокрема, через визнання Росією псевдореспублік на тимчасово окупованій території України та загалом через загрозу, яку створює Кремль.

Зараз тривають активні дискусії щодо воєнного стану. Зокрема це питання обговорювали нардепи засіданні Верховної Ради.

Зверніть увагу! Визнавши бойовиків, Росія фактично вийшла з мінських домовленостей. Про це попереджали українські та світові політики. Як наслідок, проти Кремля міжнародні партнери планують ввести санкції. Зокрема, Німеччина вже призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

Визнання бойовиків Росією: останні новини

Через визнання бойовиків, в Україні заговорили про розрив дипломатичних відносин з Росією. Відповідне звернення отримав президент Володимир Зеленський. Однак у Кремлі продовжують дивувати цинізмом і назвали такий крок "небажаним".

Ще більшим цинізмом відзначився кремлівський глава МВС Сергій Лавров, який заявив, що Україна нібито "не має права на суверенітет", бо нібито "з 2014 року наша країна не представляє весь народ".

Після "визнання" так званих "республік" бойовиків на Донбасі, українське МЗС відкликало з Москви повіреного у справах України. З Василем Покотилом проведуть консультації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії Кремля є фактично юридичним підґрунтям для агресії.

Верховна Рада 22 лютого схвалила постанову-відповідь на "визнання" Росією фейкових "республік" на окупованому Донбасі.

Важливо – Звернення Володимира Зеленського через визнання бойовиків: дивіться відео