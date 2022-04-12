Зеленский провел переговоры с президентом Сенегала и Африканского союза

Владимир Зеленский пообщался с Маки Саллом, который является президентом Сенегала и Африканского союза. Главы государств пообщались о ситуации в Украине.

Сначала об этом написал в своем твитере президент Украины. Затем похожую публикацию сделал его африканский коллега. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на их твиты.

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Также рассказал о преступлениях россиян

Владимир Зеленский отметил заявление Африканского союза относительно уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. О нем стало известно еще в день начала полномасштабного вторжения.

Также он проинформировал о том, как идет наша борьба. Важно и то, что рассказал он и об ужасных преступлениях, которые совершают россияне в Украине.

Я благодарю президента Владимира Зеленского за его сегодняшний звонок. Мы обсуждали влияние войны в Украине на мировую экономику,

– написал Маки Салл.

Он акцентировал также на необходимости содействия диалогу. Политик думает, что это поможет достичь завершения этого конфликта.

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