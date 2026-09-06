Территории, гарантии безопасности и не только: Зеленский раскрыл детали переговоров с представителями США

6 сентября в Киеве состоялись три раунда тематических переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского, специальных посланников США и советников стран "евротройки". Стороны подробно обсудили условия прекращения войны, краткосрочную поддержку Украины и планы восстановления государства.

Подробности сообщает 24 Канал.

Что говорили в Киеве с Виткоффом и Кушнером?

Глава государства Владимир Зеленский обсудил с международными делегатами детали дипломатического урегулирования, краткосрочную помощь и долгосрочную стратегию восстановления страны.

Среди главных тем дипломатических консультаций было формирование специального обеспечения для перехода через предстоящий холодный сезон.

Укрепление ПВО и энергетическая поддержка Украины

Украинская сторона рассчитывает на существенную поддержку в сфере противовоздушной обороны, энергетики и поставок американского сжиженного природного газа.

Это очень актуальный вопрос, для нас очень важный… Если война будет продолжаться зимой – а пока что так и выглядит – мы очень рассчитываем на "зимний пакет", который я сегодня подробно обсуждал со Стивом, Джаредом и нашими европейскими партнерами,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость укрепления системы защиты объектов критической инфраструктуры перед зимними вызовами.

Территориальный вопрос и гарантии безопасности

В ходе встреч отдельно поднимались вопросы территориальной целостности и будущих договоренностей в сфере безопасности.

Актуальным остается территориальный вопрос… Это не значит, что мы об этом очень долго говорили, но у нас была возможность, и мы это обсуждали. Я останусь при своем мнении, что такие сложные вопросы решаются только на уровне лидеров",

– заявил президент.

Также участники переговоров рассмотрели экономические гарантии, программы восстановления и разработку специального "плана процветания" для Украины. "Мы понимаем, какой должна быть наша армия, которая должна быть сильной – и это для нас главные гарантии безопасности. Для всего этого нужны ресурсы. И вы это прекрасно понимаете, мы все это понимаем. Поэтому гарантии должны быть сильными, четкими", – добавил глава государства.

Интересно напомнить и о том, как Зеленский приравнял работу сторон к защите системы Patriot. "Сработали даже лучше", - высказался он, намекая на то, что во время визита в Киев Джареда Кушнера и Стива Виткоффа россияне несколько угомонились с террором украинских городов.