На фоне арестов россиян в Азербайджане: Зеленский поговорил с президентом Алиевым

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент выразил поддержку со стороны Украины на фоне конфликта Азербайджана с Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой сообщение Зеленского.

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О чем говорили Зеленский и Алиев

Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку Украины, ее народа и территориальной целостности.

Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике,

– подчеркнул президент.

Во время разговора Зеленский выразил соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых.

Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость,

– подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что у него и Ильхама Алиева одинаковое видение необходимости защиты жизни и достоинства каждого человека. Он также сообщил, что во время разговора политики обсудили двусторонние отношения, в частности вопросы энергетики и гуманитарного сотрудничества.

Президенты Украины и Азербайджана договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Напомним, в пятницу, 27 июня в Екатеринбурге российские силовики задержали более 50 представителей азербайджанской диаспоры. По сообщениям СМИ, во время задержаний силовики применяли насилие: во время рейдов погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы.

На основании собранных материалов Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса страны.