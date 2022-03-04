Зеленский провел разговор с принцем Абу-Даби
4 марта 2022 , 19:22Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский и наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нагаян 4 марта провели разговор. Украинский лидер подчеркнул: поддержка партнеров – важна.
Зеленский сообщил, что проинформировал принца о противодействии российской агрессии. Также темой разговора были актуальные вопросы сотрудничества.
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Провел разговор с наследным принцем Абу-Даби. Проинформировал о продолжающемся противодействии российской агрессии. Обсудили отдельные актуальные вопросы сотрудничества. Поддержка партнеров – важна,
– подчеркнул украинский лидер.
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