Во время телефонного разговора с лидером Индии Владимир Зеленский рассказал о последних вражеских атаках на украинские города и подчеркнул важность продолжать санкционное давление на Россию. Нарендра Моди выразил крепкую поддержку украинцам.

Сейчас критически важно, чтобы каждый мировой лидер, способен реально повлиять на Россию, четко давал ей понять свою позицию. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Актуально Появилась неожиданная причина: почему Индия затягивает с ответом на ультиматум Трампа

Что известно о разговоре Зеленского и Моди?

Президент Украины провел длительный телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и общую ситуацию на международной арене. Среди тем звонка были и основные пути достижения мира в Украине.

Глава государства поблагодарил индийского лидера за слова поддержки украинского народа и рассказал ему о последних российских обстрелах. В частности, президент вспомнил вражескую атаку на автобусную остановку в Запорожье, в результате которой десятки людей получили ранения.

Вместо того чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства,

– отметил президент Украины.

Он подчеркнул важность позиции Индии, которая поддерживает мнение о беспрекословности участия Украины в переговорном процессе.

Зеленский отметил, что Россия всегда наносит прицельные удары по гражданской инфраструктуре даже в момент, когда открываются дипломатические возможности для прекращения войны.

Стороны также обсудили вопросы санкционного давления на Россию, в том числе и необходимость ограничения экспорта российских энергоносителей, чтобы уменьшить способность Кремля финансировать вооруженную агрессию. Зеленский призвал всех влиятельных мировых лидеров посылать четкие сигналы о важности прекращения войны.

Лидеры стран также договорились провести личную встречу в сентябре. Напомним, в августе 2024 года Моди посетил Украину с целью укрепления экономических связей, углубления сотрудничества в сфере обороны и сельского хозяйства, а также для обсуждения Формулы мира.