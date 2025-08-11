Зараз критично важливо, щоб кожен світовий лідер, здатний реально вплинути на Росію, чітко давав їй зрозуміти свою позицію. Про це повідомив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Що відомо про розмову Зеленського та Моді?

Президент України провів тривалу телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Сторони обговорили ключові питання двосторонньої співпраці та загальну ситуацію на міжнародній арені. Серед тем дзвінка були й основні шляхи досягнення миру в Україні.

Глава держави подякував індійському лідеру за слова підтримки українського народу й розповів йому про останні російські обстріли. Зокрема, президент згадав ворожу атаку на автобусну зупинку в Запоріжжі, внаслідок якої десятки людей зазнали поранень.

Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства,

– зазначив президент України.

Він підкреслив важливість позиції Індії, яка підтримує думку про беззаперечність участі України в переговорному процесі.

Зеленський наголосив, що Росія завжди завдає прицільних ударів по цивільній інфраструктурі навіть у момент, коли відкриваються дипломатичні можливості для припинення війни.

Сторони також обговорили питання санкційного тиску на Росію, в тому числі й необхідність обмеження експорту російських енергоносіїв, щоб зменшити здатність Кремля фінансувати збройну агресію. Зеленський закликав усіх впливових світових лідерів надсилати чіткі сигнали про важливість припинення війни.

Лідери країн також домовились провести особисту зустріч у вересні. Нагадаємо, в серпні 2024 року Моді відвідав Україну з метою зміцнення економічних зв'язків, поглиблення співпраці у сфері оборони й сільського господарства, а також задля обговорення Формули миру.