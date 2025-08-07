Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, зауваживши, що Індії не потрібні проблеми зі Сполученими Штатами. Вони намагаються перехопити в Китаю статус "майданчика", де можна збирати усе що завгодно.

До теми Як Індія фінансує вбивства українців, заробляє на війні з Росією та чому Трамп її покарав

Чи перестане Індія купляти російську нафту?

Як наголосив Фурса, мита вплинуть на американську економіку. Але вони значно серйозніше вдарять по індійській. Тому там зацікавлені, аби узгодити всі проблемні питання.

Можливо, Індія досі офіційно не погодилася на ультиматум Трампа через його особливості взаємодії. Стиль комунікації президента США є досить специфічним.

Його стиль перемовин погано підходить для перемовин з диктаторами, яким важливо виглядати сильними та потужними. З ЄС це вийде. Там раціональні демократи. На чолі в Індії харизматичний та націоналістичний Моді. Він цілком міг образитися і натякати, що з Індією так говорити не можна,

– вважає Фурса.

Цікаво, що до 2022 року Індія практично не закуповувала російську нафту. Зараз вони це роблять, бо Росія продає її з великою знижкою. Далі Індія перепродає її, а також – виробляє з неї бензин та постачає до Європи. Все впирається в заробіток.

Додамо, ввечері 7 серпня ЗМІ повідомили, що державні НПЗ Індії припинили закупівлю російської нафти. Вони чекають на подальші вказівки від індійської влади.