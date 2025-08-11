Сейчас критически важно, чтобы каждый мировой лидер, способен реально повлиять на Россию, четко давал ей понять свою позицию. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Что известно о разговоре Зеленского и Моди?

Президент Украины провел длительный телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и общую ситуацию на международной арене. Среди тем звонка были и основные пути достижения мира в Украине.

Глава государства поблагодарил индийского лидера за слова поддержки украинского народа и рассказал ему о последних российских обстрелах. В частности, президент вспомнил вражескую атаку на автобусную остановку в Запорожье, в результате которой десятки людей получили ранения.

Вместо того чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства,

– отметил президент Украины.

Он подчеркнул важность позиции Индии, которая поддерживает мнение о беспрекословности участия Украины в переговорном процессе.

Зеленский отметил, что Россия всегда наносит прицельные удары по гражданской инфраструктуре даже в момент, когда открываются дипломатические возможности для прекращения войны.

Стороны также обсудили вопросы санкционного давления на Россию, в том числе и необходимость ограничения экспорта российских энергоносителей, чтобы уменьшить способность Кремля финансировать вооруженную агрессию. Зеленский призвал всех влиятельных мировых лидеров посылать четкие сигналы о важности прекращения войны.

Лидеры стран также договорились провести личную встречу в сентябре. Напомним, в августе 2024 года Моди посетил Украину с целью укрепления экономических связей, углубления сотрудничества в сфере обороны и сельского хозяйства, а также для обсуждения Формулы мира.