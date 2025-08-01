Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером. Лидеры среди прочего обсудили форматы переговоров с Россией.

Зеленский и Стармер обсудили актуальность увеличения производства дронов, особенно перехватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

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О чем говорили Зеленский и Стармер?

Владимир Зеленский провел переговоры с Киром Стармером. Британский премьер выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате российского обстрела Киева.

"Это был абсолютно подлый, жестокий удар ракетами и дронами, который унес жизни 31 человека, среди которых пятеро – дети. Мы говорили сегодня именно о том, как остановить убийства, дать больше защиты нашим людям и заставить Россию закончить эту войну", – рассказал Зеленский.

Лидеры обсудили актуальность увеличения производства дронов, особенно перехватчиков. Украина нуждается для этого финансирования.

Среди тем были также санкции против России. Работа в этом направлении продолжается.

Обсудили наше взаимодействие с американскими партнерами, в частности координацию шагов с Президентом Трампом, и возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров,

– отметил Зеленский.

Они также согласовали позиции перед будущими международными мероприятиями.