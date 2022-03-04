Владимир Зеленский провел кадровые ротации в руководстве Службы безопасности Украины. Президент подписал ряд увольнений и назначений.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы украинского государства в четверг, 3 марта.

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Ротации в руководстве СБУ

Владимир Зеленский провел ротации в руководстве СБУ:

Василий Малюк уволен с должности заместителя главы СБУ и назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

Его должность занял Сергей Андрущенко, который был уволен с должности первого заместителя главы СБУ.

Указом президента заместителя главы Службы безопасности Украины назначен Анатолий Самбурский.

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