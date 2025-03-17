Зеленский провел первое совещание с новым начальником Генштаба Гнатовым

Владимир Зеленский 17 марта провел первое совещание с новым начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Глава государства также встретился с министром обороны Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в его телеграм-канале.

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Что известно о совещании Зеленского с Гнатовым и Умеровым

Владимир Зеленский рассказал, что вместе с начальником Генштаба и министром обороны он обсудил ситуацию на фронте и взаимодействие с партнерами по гарантиям безопасности для Украины. Для каждого президент Украины определил ключевые задачи.

Андрею Гнатову украинский лидер поручил ускорить формирование корпусной системы в наших Силах обороны и провести аудит актуальных потребностей боевых бригад.

Нужно максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе,

– написал президент.



Зеленский встретился с Гнатовым и Умеровым 17 марта / Фото Офиса Президента

Рустему Умерову Зеленский поручил безотлагательно сформировать команду для взаимодействия с партнерами по всем деталям необходимой Украине системы безопасности и внедрения решений, принимаемых на военно-политическом уровне.

"Уже на этой неделе сформированная команда должна принять участие в работе в Лондоне – в соответствующей встрече военных представителей", – сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский подчеркнул, что укрепление армии – это неизменный приоритет нашего государства, и в этом вопросе не может быть шагов назад. Ведь Силы обороны и безопасности Украины, оборонно-промышленный комплекс и многоуровневое взаимодействие с партнерами является основой нашей независимости.

К слову, о том, что Андрея Гнатова назначить на должность начальника Генштаба ВСУ, стало известно 16 марта. До этого генерал-майор занимал должность заместителя главы Генерального штаба.