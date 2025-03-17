Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України у його телеграм-каналі.

До теми "Бойовий хлопець": Зеленський пояснив, чому призначив Гнатова начальником Генштабу

Що відомо про нараду Зеленського з Гнатовим та Умєровим

Володимир Зеленський розповів, що разом із начальником Генштабу та міністром оборони він обговорив ситуацію на фронті та взаємодію з партнерами щодо гарантій безпеки для України. Для кожного президент України визначив ключові завдання.

Андрію Гнатову український лідер доручив прискорити формування корпусної системи в наших Силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад.

Потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі,

– написав президент.



Зеленський зустрівся з Гнатовим та Умєровим 17 березня / Фото Офісу Президента

Рустему Умєрову Зеленський доручив невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні.

"Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні – у відповідній зустрічі військових представників", – сказав український лідер.

Володимир Зеленський підкреслив, що зміцнення армії – це незмінний пріоритет нашої держави, і в цьому питанні не може бути кроків назад. Адже Сили оборони та безпеки України, оборонно-промисловий комплекс та багаторівнева взаємодія з партнерами є основою нашої незалежності.

До слова, про те, що Андрія Гнатова призначити на посаду начальника Генштабу ЗСУ, стало відомо 16 березня. До цього генерал-майор обіймав посаду заступника очільника Генерального штабу.