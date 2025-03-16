У вечірньому зверненні президент Зеленський розказав про свої очікування від Андрія Гнатова на посаді очільника Генштабу, передає 24 Канал.

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Чому Гнатов став начальником Генштабу

Глава держави уточнив, що нового очільника Генштабу обирав спільно з міністром оборони Умєровим і головкомом Сирським. Вибір зупинили на Андрії Гнатові, який до цього моменту займав посаду заступника начальника Генштабу.

Зеленський підкреслив, що Гнатов – "бойовий хлопець". Президент очікує, що новопризначений начальник використовуватиме "більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних". Також від Гнатова чекають більш активної розбудови корпусної системи.

Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування,

– наголосив Зеленський.

До слова, Андрій Гнатов був призначений на посаду заступника начальника Генштабу 26 лютого 2025 року, тобто менш як місяць тому. З червня 2024 по лютий 2025 року Гнатов був командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.