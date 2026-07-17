Известно, что Зеленский пообщался с командующим Силами беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди, командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" Денисом Прокопенко, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорем Оболенским, заместителем командующего ДШВ ВСУ Андреем Ткачуком и временно исполняющим обязанности командира 19-го армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Валерием Скредом.
1 мин
Зеленский провел совещание с боевыми командирами
17 июля президент Зеленский провел совещание с боевыми командирами. Были заслушаны важные доклады о ситуации на наиболее напряженных направлениях.