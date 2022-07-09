Один из ключевых элементов обороны, – Зеленский провел совещание со строительными компаниями

9 июля 2022 , 22:26
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Предстоящая победа Украины зависит от многих факторов. Эффективность каналов снабжения – один из них.

Снаряды русских оккупантов активно целились в инфраструктурные объекты. Враг хотел не только нанести максимальный вред городам, но и создать проблемы для логистики и обеспечения нашей армии.

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Совещание со строительными компаниями

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський