Один из ключевых элементов обороны, – Зеленский провел совещание со строительными компаниями
9 июля 2022 , 22:26Читати новину українською
Предстоящая победа Украины зависит от многих факторов. Эффективность каналов снабжения – один из них.
Снаряды русских оккупантов активно целились в инфраструктурные объекты. Враг хотел не только нанести максимальный вред городам, но и создать проблемы для логистики и обеспечения нашей армии.
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Совещание со строительными компаниями