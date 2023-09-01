Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем телеграме, а подробнее – во время обращения. Он отметил, что делают все, "чтобы дать больше силы нашим воинам".

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Что обсуждали на Ставке

Только что провел заседание Ставки. Фактически вся Ставка – о ситуации на фронте сейчас. Головком, командующие. Отдельный закрытый доклад руководителя ГУР Буданова,

– подчеркнул он.

В ходе Ставки обсуждали ситуацию на Востоке, Юге и левом берегу Херсонской области. О снабжение боеприпасов, ракетах для ПВО, технике и производстве оружия. Президент отметил, что есть много разных нюансов и деталей.

Ключевое – дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников Ставки четко понимает, что должен делать,

– подчеркнул он.

Обратим внимание, что накануне Владимир Зеленский отреагировал на регулярный "хлопок" в России. По его словам, его наличие дает ощущение справедливости украинцам.

Зеленский о "хлопке" в России

Своими мнениями он поделился, выступая перед студентами и преподавателями Киевской политехники 31 августа. Он отметил, что каждый день появляются новости о том, что в России встречается "хлопок".

Каждый день есть новости об очередном "хлопке" где-то там, на территории агрессора. Различные случаи. Иногда они очень громкие, иногда менее громкие,

– отметил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все случаи "хлопка" в стране-агрессоре дают украинцам чуть большее ощущение справедливости. Ведь война, развязанная Россией, вместе с ее последствиями возвращается к самому агрессору.

И когда веточки хлопка стоят здесь, в Киеве, в крымскотатарских кафе, это символизирует как раз такое удовольствие от ощущения справедливости,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он тоже общался с журналистами. В интервью президент отметил, что война может завершиться в 2023 году. Но для этого нужно выполнить важное условие.

Отвечая на вопрос, когда война закончится, глава государства ответил: "Сложно сказать. Она может закончиться и в этом году". В то же время он назвал предпосылки, позволяющие сделать этот сценарий возможным.

Например, наши защитники будут продвигаться на поле боя и будут давить на Россию. Он заметил, что сложно будет представить, что будет дальше, если удастся полностью сломить моральный дух оккупантов.