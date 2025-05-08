Зеленский пообщался с Урсулой фон дер Ляйен и Мерцом: детали разговоров

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

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О чем говорили политики

По словам Владимира Зеленского, Урсула фон дер Ляйен подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны ЕС и поздравила украинский народ с Днем памяти и победы над нацизмом.

Обсудили дальнейшие шаги для вступления Украины в Европейский Союз. Подчеркнул важность скорейшего открытия переговорных кластеров и устранения препятствий на этом пути,

– написал президент.

Президент Еврокомиссии приветствовала ратификацию соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США в Верховной Раде. Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время разговора также обсудили дипломатические усилия Украины совместно с США, ЕС и европейскими партнерами на пути к справедливому и прочному миру.

По словам главы государства, сейчас необходимо "безусловное, настоящее и не менее 30-дневное прекращение огня" для продвижения реальных усилий по установлению мира – это общая позиция Украины и Европейского Союза.

Разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом Владимир Зеленский назвал "хорошим и детальным".

Рассчитываем, что Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины, для защиты наших людей сейчас и для восстановления страны после окончания войны,

– подчеркнул президент.

По его словам, сейчас есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией, и страны уже договорились работать над реализацией "многих важных вещей".

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц обсудили перспективы сотрудничества, а канцлер Германии заверил в продолжении поддержки Украины. Президент Украины также добавил, что политики уже планируют график контактов на ближайшее время.