Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал глави держави.

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Про що говорили політики

За словами Володимира Зеленського, Урсула фон дер Ляєн підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС та привітала український народ із Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.

Обговорили подальші кроки для вступу України у Європейський Союз. Наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і усунення перешкод на цьому шляху,

– написав президент.

Президентка Єврокомісії привітала ратифікацію угоди про економічне партнерство між Україною та США у Верховній Раді. Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн під час розмови також обговорили дипломатичні зусилля України спільно зі США, ЄС та європейськими партнерами на шляху до справедливого й тривалого миру.

За словами глави держави, зараз необхідне "безумовне, справжнє та щонайменше 30-денне припинення вогню" для просування реальних зусиль зі встановлення миру – це спільна позиція України та Європейського Союзу.

Розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Володимир Зеленський назвав "хорошою та детальною".

Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни,

– наголосив президент.

За його словами, наразі є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і країни вже домовилися працювати над реалізацією "багатьох важливих речей".

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц обговорили перспективи співпраці, а канцлер Німеччини запевнив у продовженні підтримки України. Президент України також додав, що політики вже планують графік контактів на найближчий час.