Зеленский провел "телефонный марафон" с лидерами ЕС в преддверии решения о кандидатстве

Президент Владимир Зеленский 22 июня провел "телефонный марафон" ради положительного решения по кандидатству для Украины. Он побеседовал с лидерами 11 стран.

Готовимся к историческому решению. Об этом Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении.

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С кем говорил Зеленский

с премьер-министром Болгарии Петковым. Зеленский поблагодарил за поддержку.

Петковым. Зеленский поблагодарил за поддержку. с премьером Латвии Кариньшем. Говорили о совместных возможностях, как защитить Европу от тех кризисов, которые устраивает Россия, в частности продовольственной.

Кариньшем. Говорили о совместных возможностях, как защитить Европу от тех кризисов, которые устраивает Россия, в частности продовольственной. с премьер-министром Греции . Зеленский отметил одинаковое видение решений.

. Зеленский отметил одинаковое видение решений. с премьером Швеции Андерссон говорили о перспективах двустороннего сотрудничества и взаимодействии на уровне европейских структур.

Андерссон говорили о перспективах двустороннего сотрудничества и взаимодействии на уровне европейских структур. с премьером Эстонии Каллас. Темой разговора были приоритеты нашего сотрудничества и повестка дня в контексте саммита НАТО в Мадриде на следующей неделе.

Каллас. Темой разговора были приоритеты нашего сотрудничества и повестка дня в контексте саммита НАТО в Мадриде на следующей неделе. с премьером Чехии Фиалой. Обсудили приоритеты председательства Чехии в Совете Европейского Союза в следующие полгода.

Фиалой. Обсудили приоритеты председательства Чехии в Совете Европейского Союза в следующие полгода. с премьером Бельгии Де Кро. Зеленский пригласил его посетить Украину и принять участие в послевоенном восстановлении нашей страны.

Де Кро. Зеленский пригласил его посетить Украину и принять участие в послевоенном восстановлении нашей страны. с канцлером Австрии Нехаммером. Президент поблагодарил за политическую и гуманитарную поддержку, за понимание потребностей Украины.

Нехаммером. Президент поблагодарил за политическую и гуманитарную поддержку, за понимание потребностей Украины. с премьером Словении Голобом. Договорились об усилении сотрудничества между нашими странами.

Голобом. Договорились об усилении сотрудничества между нашими странами. с президентом Молдовы Санду. Взаимно поддержали друг друга накануне важного заседания Европейского совета.

Санду. Взаимно поддержали друг друга накануне важного заседания Европейского совета. с президентом Литвы Науседой. Зеленский выразил ему полную поддержку в связи с ситуацией вокруг Калининградской области России.

Украинский лидер отметил, что завтра продолжит марафон.

Должны обеспечить максимальную поддержку нашему государству. Ключевое европейское решение ожидаем завтра вечером,

– добавил Зеленский.

Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС

Во время саммита ЕС 23 – 24 июня лидеры стран, которые входят в Союз, должны принять решение о статусе Украины. Если оно будет положительным, то наша страна получит статус кандидата на членство в ЕС и продолжит путь евроинтеграции.

Напомним, 17 июня в Еврокомиссии рекомендовали предоставить Украине кандидатство. Также рекомендацию получила Молдова, когда Грузия услышала "нет". Кстати, по этим двум странам тоже озвучат решение.

Обращение Зеленского за 22 июня: смотрите видео