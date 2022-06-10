Зеленский провел важное совещание с Кабмином: о каких шагах договорились

Владимир Зеленский провел важное совещание с Кабинетом Министров Украины. Там обсудили важные вопросы, касающиеся не только нынешней ситуации в государстве, но будущего.

Совещание президента и чиновников состоялось 9 июня. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Провел сегодня очень важное совещание с чиновниками. Экономика, бизнес, рабочие места. Обсудили действия на трех уровнях – то, что нужно сделать прямо сейчас, то, что можем сделать в ближайшее время, как бы сложно ни было, и то, что обязательно сделаем после войны,

– сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского за 9 июня: смотрите видео