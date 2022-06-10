Зеленский провел важное совещание с Кабмином: о каких шагах договорились
10 июня 2022 , 00:00Читати новину українською
Владимир Зеленский провел важное совещание с Кабинетом Министров Украины. Там обсудили важные вопросы, касающиеся не только нынешней ситуации в государстве, но будущего.
Совещание президента и чиновников состоялось 9 июня. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
Провел сегодня очень важное совещание с чиновниками. Экономика, бизнес, рабочие места. Обсудили действия на трех уровнях – то, что нужно сделать прямо сейчас, то, что можем сделать в ближайшее время, как бы сложно ни было, и то, что обязательно сделаем после войны,
– сказал президент.