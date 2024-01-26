Глава государства провел Ставку. Какие вопросы поднимались, читайте дальше.

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Фронт и оружие

По словам Зеленского, он заслушал подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других об обстановке на самых сложных участках фронта. Речь идет об Авдеевке, Купянске и юге.

Кроме того, одной из важных тем обсуждений были снаряды, а именно поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности международной помощи и постоянному наращиванию собственного производства.

Также затронули вопросы дронов. Здесь говорили о необходимости увеличения объемов производства и дальности применения беспилотников.

На Ставке затронули и проблемы российского террора с воздуха.

"Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических объектов с воздуха", – подчеркнул Зеленский.

Какая ситуация на фронте: что известно