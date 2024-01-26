Глава государства провел Ставку. Какие вопросы поднимались, читайте дальше.
Смотрите также Расширение армии в марте и кампания против Зеленского, – Арахамия о планах Путина
Фронт и оружие
По словам Зеленского, он заслушал подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других об обстановке на самых сложных участках фронта. Речь идет об Авдеевке, Купянске и юге.
Кроме того, одной из важных тем обсуждений были снаряды, а именно поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности международной помощи и постоянному наращиванию собственного производства.
Также затронули вопросы дронов. Здесь говорили о необходимости увеличения объемов производства и дальности применения беспилотников.
На Ставке затронули и проблемы российского террора с воздуха.
"Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических объектов с воздуха", – подчеркнул Зеленский.
Какая ситуация на фронте: что известно
- На Купянском направлении враг несколько раз атаковал возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
- На Лиманском направлении противник совершил 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Макеевки Луганской области.
- На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На Авдеевском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На Марьинском направлении украинские воины отбили 25 атак врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
- На Шахтерском направлении наши защитники отбили 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.
- На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага юго-восточнее Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.