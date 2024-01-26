Глава держави провів Ставку. Які питання порушували, читайте далі.

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Фронт і зброя

За словами Зеленського, він заслухав детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших щодо обстановки на найскладніших ділянках фронту. Йдеться про Авдіївку, Куп'янськ та південь.

Крім того, однією з важливих тем обговорень були снаряди, а саме пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності міжнародної допомоги та постійного нарощування власного виробництва.

Також зачепили питання дронів. Тут говорили про потреби збільшення обсягів виробництва та дальності застосування безпілотників.

На Ставці торкнулися й проблеми російського терору з повітря.

"Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", – наголосив Зеленський.

Яка ситуація на фронті: що відомо