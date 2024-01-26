Глава держави провів Ставку. Які питання порушували, читайте далі.
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Фронт і зброя
За словами Зеленського, він заслухав детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших щодо обстановки на найскладніших ділянках фронту. Йдеться про Авдіївку, Куп'янськ та південь.
Крім того, однією з важливих тем обговорень були снаряди, а саме пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності міжнародної допомоги та постійного нарощування власного виробництва.
Також зачепили питання дронів. Тут говорили про потреби збільшення обсягів виробництва та дальності застосування безпілотників.
На Ставці торкнулися й проблеми російського терору з повітря.
"Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", – наголосив Зеленський.
Яка ситуація на фронті: що відомо
- На Куп’янському напрямку ворог кілька разів атакував біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
- На Лиманському напрямку противник здійснив 5 атак окупантів в районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще 2 атаки поблизу Макіївки Луганської області.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українські захисники протягом минулої доби відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 25 атак ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
- На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.
- На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.