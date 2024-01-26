Про те, які головні сценарії і виклики постануть перед Україною розповів голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.
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Росія збільшує армію
Єдине, що занепокоює з точки зору війни – велике поповнення російської армії, які там десь у березні планується перекинути у Бєлгородську область. Десь там 200+ тисяч солдатів, які уже пройшли навчання,
– повідомив Арахамія.
За його словами, саме з цим "буде пов'язана і внутрішня наша повістка, і внутрішня криза". Він зауважив, що теми мобілізації намагаються уникати, але вона є і вона буде.
"Безумовно, тема мобілізації буде зачіпати всі інші сфери нашого життя. І економіку, і вимивання критичного людського ресурсу. Людський ресурс – це головне в фокусі цього року", – наголосив парламентар.
Кампанія проти Зеленського
У цьому контексті Арахамія припустив, що всередині суспільства виникнуть дискусії та розділення на тих, хто допускатиме компромісні сценарії для закінчення війни та тих, хто наполягатиме лише на перемозі. А вже за пів року, можуть з'явитися політики, які захочуть використати ці теми для електорату, вважає парламентар.
Також, на його думку, викликом стане закінчення термінів каденцій Верховної Ради й Президента.
"Росія точно готується наприкінці березня починати проти президента кампанію – це ми знаємо. Це і ГУР доповідає, і ми знаємо більш-менш всі меседжі", – додав Арахамія.
Чи можливі вибори в Україні
- В Україні навесні мали відбутися президентські вибори. Однак, на час воєнного стану вибори заборонені Конституцією. Попри це, серед політиків лунали заклики до такої можливості та зваження президентом доцільності їх проведення.
- Як і раніше, глава держави проти цього. За його словами, навіть якби вдалось провести вибори, їх буде складно визнати легітимними в умовах війни, адже багато українців перебувають на окупованих територіях та за кордоном.
- Крім того, раніше Зеленський зауважував, що не може уявити, щоб залишити посаду під час війни.