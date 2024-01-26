О том, какие главные сценарии и вызовы предстанут перед Украиной рассказал председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.
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Россия увеличивает армию
Единственное, что беспокоит с точки зрения войны – большое пополнение российской армии, которые там где-то в марте планируется перебросить в Белгородскую область. Где-то там 200+ тысяч солдат, которые уже прошли обучение,
– сообщил Арахамия.
По его словам, именно с этим "будет связана и внутренняя наша повестка, и внутренний кризис". Он отметил, что темы мобилизации пытаются избегать, но она есть и она будет.
"Безусловно, тема мобилизации будет затрагивать все другие сферы нашей жизни. И экономику, и вымывание критического человеческого ресурса. Человеческий ресурс – это главное в фокусе этого года", – подчеркнул парламентарий.
Кампания против Зеленского
В этом контексте Арахамия предположил, что внутри общества возникнут дискуссии и разделение на тех, кто будет допускать компромиссные сценарии для окончания войны и тех, кто будет настаивать только на победе. А уже через полгода, могут появиться политики, которые захотят использовать эти темы для электората, считает парламентарий.
Также, по его мнению, вызовом станет окончание сроков каденций Верховной Рады и Президента.
"Россия точно готовится в конце марта начинать против президента кампанию – это мы знаем. Это и ГУР докладывает, и мы знаем более-менее все месседжи", – добавил Арахамия.
Возможны ли выборы в Украине
- В Украине весной должны были состояться президентские выборы. Однако, на время военного положения выборы запрещены Конституцией. Несмотря на это, среди политиков звучали призывы к такой возможности и взвешивания президентом целесообразности их проведения.
- По-прежнему, глава государства против этого. По его словам, даже если бы удалось провести выборы, их будет сложно признать легитимными в условиях войны, ведь многие украинцы находятся на оккупированных территориях и за рубежом.
- Кроме того, ранее Зеленский отмечал, что не может представить, чтобы оставить должность во время войны.