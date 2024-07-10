Зеленский в Вашингтоне провел закрытую встречу с Шольцем

Владимир Зеленский в Вашингтоне в рамках саммита НАТО встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Детали переговоров пока что не разглашаются.

Об этом сообщает журналистка 24 Канала Андриана Кучер. Она добавила, что встреча президента Украины и канцлера Германии была закрытой.

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Зеленский встретился с Шольцем

Владимир Зеленский в Вашингтоне провел закрытую встречу с Олафом Шольцем. Сейчас детали, о чем говорили лидеры, неизвестны.

Зеленский встретился с Шольцем / Фото 24 Канала

Стоит добавить, что накануне саммита НАТО Олаф Шольц заявил, что Германия никогда не поддержит прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины и аннексии еще большей части территории. Канцлер также добавил, что Путин не собирается прекращать войну.

Прекращение огня, которое предусматривает капитуляцию Украины, – это то, что мы никогда не должны поддерживать. Странное "мирное" предложение президента России Владимира Путина, которое означало бы лишь дальнейшие аннексии украинской территории, показывает, насколько цинично там люди думают, и что Путин не намерен прекращать свою войну,

– заявлял Шольц ранее.