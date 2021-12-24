Во время разговора украинский лидер и президент страны-агрессора должны обсудить ряд приоритетных тем. В частности, возвращение в режим тишины с декабря 2021 года.
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По данным российских СМИ, следующим шагом должно было быть заявление двух президентов о деэскалации возле украинских границ.
Среди ключевых тем разговора также называют новогодне-рождественский взаимный обмен пленными.
Ермак о звонках Путину
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонки ждут.
- В течение 2021 года была лишь одна попытка организовать телефонный разговор с Путиным.
- Почему она так и не состоялась, Ермак уже не вспоминает.
Ультиматум не сработал, Путин готовится к войне – смотрите в Теории заговора: