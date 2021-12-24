Під час розмови український лідер та президент країни-агресорки мають обговорити низку пріоритетних тем. Зокрема, повернення до режиму тиші з грудня 2021 року.
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За даними російських ЗМІ, наступним кроком мала б бути заява двох президентів про деескалацію біля українських кордонів.
Серед ключових тем розмови також називають новорічно-різдвяний взаємний обмін полоненими.
Єрмак про дзвінки Путіну
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Зеленський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають.
- Упродовж 2021 року була лише одна спроба організувати телефонну розмову з Путіним.
- Чому вона так і не відбулася, Єрмак вже не пригадує.
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