Під час розмови український лідер та президент країни-агресорки мають обговорити низку пріоритетних тем. Зокрема, повернення до режиму тиші з грудня 2021 року.

Зауважте У Туреччині заявили, що не залишаться осторонь у питанні України: у Кремлі відповіли

За даними російських ЗМІ, наступним кроком мала б бути заява двох президентів про деескалацію біля українських кордонів.

Серед ключових тем розмови також називають новорічно-різдвяний взаємний обмін полоненими.

Зауважте! У грудні 2021 року Зеленський розповів, що передав українським партнерам план 10 кроків для розв'язання конфлікту на Донбасі. Також документ отримала країна-агресорка.

Єрмак про дзвінки Путіну

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Зеленський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що на його дзвінки чекають.

Упродовж 2021 року була лише одна спроба організувати телефонну розмову з Путіним.

Чому вона так і не відбулася, Єрмак вже не пригадує.

Ультиматум не спрацював, Путін готується до війни – дивіться у Теорії змови: